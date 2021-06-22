Караваев: «В перерыве матча с Австрией тренерский штаб просил успокоиться»
Алаба: «Рады, что достигли нашей главной цели»
Сборная Австрии переиграла Украину и вышла в плей-офф Евро-2020 со второго места
08:34
Давид Алаба / Фото - OFB
Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился эмоциями от победы в заключительном матче группы C на Евро-2020 против Украины (1:0). Также защитник прокомментировал встречу с Италией в 1/8 финала турнира. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.
Ощущения замечательные. Мы очень счастливы, что сделали это сегодня. Это была наша главная цель, и мы очень рады, что достигли ее.
Матч в 1/8 финала? Все мы видели, как Италия играла на групповом этапе. Но мы здесь, чтобы мечтать, и я верю, что в футболе возможно все.
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода отметил фантастическую игру своих подопечных.
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