Алаба: «Рады, что достигли нашей главной цели»

Сборная Австрии переиграла Украину и вышла в плей-офф Евро-2020 со второго места

Давид Алаба / Фото - OFB

Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился эмоциями от победы в заключительном матче группы C на Евро-2020 против Украины (1:0). Также защитник прокомментировал встречу с Италией в 1/8 финала турнира. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Ощущения замечательные. Мы очень счастливы, что сделали это сегодня. Это была наша главная цель, и мы очень рады, что достигли ее. Матч в 1/8 финала? Все мы видели, как Италия играла на групповом этапе. Но мы здесь, чтобы мечтать, и я верю, что в футболе возможно все.

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода отметил фантастическую игру своих подопечных.