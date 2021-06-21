Мы на пороге исторического достижения. Украина обязана не проиграть Австрии и выйти в плей-офф Евро
Алаба рассказал, кого опасается в сборной Украины
Австрийцы знают, что матч простым не будет
фото - The Real Champs
Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба рассказал о том, чего он ждет от сборной Украины в предстоящем матче:
«Думаю, у нас достаточно качественных игроков, которые выступают на наивысшем уровне. Завтра нужно сыграть с уверенностью и быть смелыми – только так можем победить.
Конечно, сборная Украины – отличная команда, в составе которой много сильных игроков. Несмотря на это, мы должны положиться на себя, что должно стать определяющим моментом.
В составе Украины могу выделить Зинченко, Ярмоленко, также у них именитый тренер. В целом, хорошая команда».
Уже сегодня в 19:00 состоится поединок Украины и Австрии, где будет разыграна путевка в плей-офф Евро-2020.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.
Напомним, ранее тренер австрийцев заявил, что знает слабости сборной Украины.