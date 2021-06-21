Алаба рассказал, кого опасается в сборной Украины

Австрийцы знают, что матч простым не будет

фото - The Real Champs

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба рассказал о том, чего он ждет от сборной Украины в предстоящем матче:

«Думаю, у нас достаточно качественных игроков, которые выступают на наивысшем уровне. Завтра нужно сыграть с уверенностью и быть смелыми – только так можем победить. Конечно, сборная Украины – отличная команда, в составе которой много сильных игроков. Несмотря на это, мы должны положиться на себя, что должно стать определяющим моментом. В составе Украины могу выделить Зинченко, Ярмоленко, также у них именитый тренер. В целом, хорошая команда».

Уже сегодня в 19:00 состоится поединок Украины и Австрии, где будет разыграна путевка в плей-офф Евро-2020.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.

Напомним, ранее тренер австрийцев заявил, что знает слабости сборной Украины.