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Алаба: «Реал» чуть значительнее «Баварии»
Защитник сравнил нынешнюю с прошлой командой
1 ноября 21:49
Фото: Marca
Защитник «Реала» Давид Алаба сравнил нынешнюю команду с «Баварией», где провел большую часть карьеры. Слова игрока приводит Kicker.de.
«С первого дня я почувствовал особую ауру в «Реале». Об истории клуба можно рассказывать, просто когда ходишь по базе или прогуливаешься по городу. Этот клуб – что-то очень особенное.
«Бавария» – один из самых крупных клубов мира, как и «Реал». Но, при всем уважении к «Баварии», в «Реале» все чуть значительнее.
Могу вспомнить лишь хорошее о 13 годах, проведенных в «Баварии». Я безумно благодарен клубу за то, что он мне дал».
Алаба перешел в «Реал» этим летом свободным агентом.
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