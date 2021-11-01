Алаба: «Реал» чуть значительнее «Баварии»

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Защитник «Реала» Давид Алаба сравнил нынешнюю команду с «Баварией», где провел большую часть карьеры. Слова игрока приводит Kicker.de.

«Бавария» – один из самых крупных клубов мира, как и «Реал». Но, при всем уважении к «Баварии», в «Реале» все чуть значительнее.

Могу вспомнить лишь хорошее о 13 годах, проведенных в «Баварии». Я безумно благодарен клубу за то, что он мне дал».