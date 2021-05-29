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Алаба: «Реал» для меня был первым в списке»

Защитник признался, что не имел много вариантов
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21:50
Алаба: «Реал» для меня был первым в списке»
Фото: AS

Новичок «Реала» Давид Алаба прокомментировал AS свой переход из «Баварии».

«Я не рассматривал многие клубы. «Реал» для меня был первым в списке. Как и «Бавария», этот клуб один из крупнейших в мире. Его история и традиции – нечто особенное.

Здесь тоже речь идет о том, чтобы побеждать в каждом матче, выигрывать все возможные трофеи каждый год. В «Баварии» я приобрел менталитет победителя и жажду трофеев. Это необходимо в «Реале», и я хочу помочь в этом.

В истории «Реала» было очень много великих игроков и великих трофеев. Я хочу присоединиться к команде и продолжить писать историю клуба вместе с болельщиками».

Алаба достался «Реалу» свободным агентом.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Давид Алаба

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