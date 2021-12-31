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Алаба в очередной раз стал лучшим игроком года в Австрии, побив национальный рекорд

Победителя выбирали тренера клубов австрийского чемпионата
Футбол Примерa (Испания)
31 декабря 2021г. 13:19
Алаба в очередной раз стал лучшим игроком года в Австрии, побив национальный рекорд
Давид Алаба / фото - Marca

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба был признан лучшим футболистом года в Австрии, сообщает Apa.at.

Победителя выбирали 12 тренеров клубов местного чемпионата.

Защитник «бланкос» набрал 44 очка, оставив позади форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми и хавбека «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера.

Для Алабы эта награда уже стала восьмой такой в карьере, что является национальным рекордом.

В текущем сезоне австриец провел 23 матча за «сливочных», в которых забил два гола и оформил три ассиста.

Напомним, в Испании сообщили, что капитан «Реала» может закончить карьеру летом.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Давид Алаба сборная Австрии (футбол)

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