Алаба в очередной раз стал лучшим игроком года в Австрии, побив национальный рекорд

Победителя выбирали тренера клубов австрийского чемпионата

Давид Алаба / фото - Marca

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба был признан лучшим футболистом года в Австрии, сообщает Apa.at.

Победителя выбирали 12 тренеров клубов местного чемпионата.

Защитник «бланкос» набрал 44 очка, оставив позади форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми и хавбека «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера.

Для Алабы эта награда уже стала восьмой такой в карьере, что является национальным рекордом.

В текущем сезоне австриец провел 23 матча за «сливочных», в которых забил два гола и оформил три ассиста.

Напомним, в Испании сообщили, что капитан «Реала» может закончить карьеру летом.