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Алаба в очередной раз стал лучшим игроком года в Австрии, побив национальный рекорд
Победителя выбирали тренера клубов австрийского чемпионата
31 декабря 2021г. 13:19
Давид Алаба / фото - Marca
Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба был признан лучшим футболистом года в Австрии, сообщает Apa.at.
Победителя выбирали 12 тренеров клубов местного чемпионата.
Защитник «бланкос» набрал 44 очка, оставив позади форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми и хавбека «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера.
Для Алабы эта награда уже стала восьмой такой в карьере, что является национальным рекордом.
В текущем сезоне австриец провел 23 матча за «сливочных», в которых забил два гола и оформил три ассиста.
Напомним, в Испании сообщили, что капитан «Реала» может закончить карьеру летом.
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