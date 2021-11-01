Алаба: «Футбол «Шахтера» не был для нас секретом»
Алаба: «В «Реале» меня часто сравнивают с Рамосом, но мы – разные типажи футболистов»
Защитник мадридского клуба рассказал, почему решил переехать в Испанию
13:28
Давид Алаба / Фото: Eurosport
Защитник «Реала» Давид Алаба высказался о сравнении с бывшим центрбеком команды Серхио Рамосом. Его слова приводит Kicker.
«Я пришел в «Реал», чтобы написать собственную историю и показать свою игру. Время от времени получаю сравнения с Серхио Рамосом, проведшим в клубе 16 лет, но на самом деле они меня не волнуют. Люди принимают то, что я сейчас здесь, желая написать свою историю по-настоящему. Собственно, если говорить о сравнении между нами, то мы представляем разные типы игроков, которых вряд ли можно сравнить друг с другом».
В среду 3-го ноября «Реал» примет «Шахтер» в 4-м туре Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:45.
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