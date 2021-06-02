Анчелотти – новый тренер «Реала»
Алаба: «В «Реале» смогу продолжать прогрессировать»
Защитник объяснил, почему выбрал мадридцев
07:50
Фото: Sky
Защитник Давид Алаба объяснил Marca, почему решил перейти в «Реал».
«У этого клуба невероятная история. Я хочу успешно продолжать ее вместе с моими новыми партнерами по команде и болельщиками. Каждый в детстве мечтает играть за «Реал». Для меня этот переход стал осуществлением мечты.
Это по-настоящему новый вызов, который я искал, чтобы продолжить прогрессировать и со спортивной, и с личностной точек зрения. Поэтому я выбрал «Реал». Я провел в «Баварии» отличные годы».
Австриец достался «Реалу» свободным агентом.
Также он заявлял, что общался и с другими клубами.
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