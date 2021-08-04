Алан Патрик: «Мы не опустили руки после пропущенного гола»

«Шахтер» добыл волевую победу на «Генком»

Алан Патрик / Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик высказался о победе над «Генком» (2:1) в первом матче квалификации Лиги чемпионов в эфире телеканала «Футбол 1».

«Всегда очень круто забивать и помогать команде. Всем нам удалось сегодня показать достойный футбол. Это первый шаг к нашей цели, еще есть ответная игра в Киеве. Мы должны подойти сконцентрированными к нему, провести еще один хороший матч и пройти дальше.

Должны оставаться внимательными вне зависимости от того, находится ли кто-то из нас непосредственно на поле или сидит на скамейке запасных.

Мой гол – отработанный эпизод. Наше взаимопонимание друг с другом помогло его забить. Важный гол, важная победа.

Было видно, что обе команды изучали друг друга и знали, что ожидать. Мы не опустили руки после пропущенного гола и продолжили контролировать игру.

Сначала сравняли счет, это было важно психологически, а затем забили и второй гол. Могу команду поздравить»

Ранее победу над «Генком» прокомментировал главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.