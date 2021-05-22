Алан Патрик: «На Евро-2020 буду болеть за Украину. Желаю команде выйти в финал!»

Полузащитник «Шахтера» сделал прогноз на предстоящий чемпионат Европы

Алан Патрик / Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик в интервью журналу «Футбол» рассказал, кого считает фаворитом чемпионата Европы и за кого будет болеть на Евро-2020.



Вы будете больше следить за Копа Америка-2021 или Евро-2020?

Естественно, я буду больше следить за выступлением моей сборной. Но Евро-2020 мне тоже интересно, я планирую посмотреть много матчей.

Ваше отношение к тому, что на Копа Америка выступят Катар и Австралия?

Это решение футбольной Конфедерации, КОНМЕБОЛ. Я не знаю, как на это реагировать. С положительной стороны это новый опыт, новая идея. Посмотрим, как оно будет.

Кто выиграет Евро-2020? На кого ставите?

Мой прогноз: победит кто-то из тройки: Бельгия, Франция и Испания. Это главные фавориты нынешнего Евро.

Игры сборной Украины смотрите?

Всегда! Я симпатизирую ей и болею за сборную Украины. Здесь играют мои друзья и партнеры. Так что на Евро-2020 мои симпатии отданы сборной Украины. Желаю вашей команде выйти в финал!

Вам никогда не поступало предложение от Федерации футбола Украины играть за нашу сборную?

Нет.

Напомним, что 23 мая сборная Украины сыграет первый товарищеский матч, в котором встретится с Бахрейном. Смотреть онлайн игру Украина – Бахрейн можно будет на нашем сайте.