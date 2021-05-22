Сборная Украины понесла потерю перед игрой с Бахрейном
Алан Патрик: «На Евро-2020 буду болеть за Украину. Желаю команде выйти в финал!»
Полузащитник «Шахтера» сделал прогноз на предстоящий чемпионат Европы
08:46
Алан Патрик / Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик в интервью журналу «Футбол» рассказал, кого считает фаворитом чемпионата Европы и за кого будет болеть на Евро-2020.
Вы будете больше следить за Копа Америка-2021 или Евро-2020?
Естественно, я буду больше следить за выступлением моей сборной. Но Евро-2020 мне тоже интересно, я планирую посмотреть много матчей.
Ваше отношение к тому, что на Копа Америка выступят Катар и Австралия?
Это решение футбольной Конфедерации, КОНМЕБОЛ. Я не знаю, как на это реагировать. С положительной стороны это новый опыт, новая идея. Посмотрим, как оно будет.
Кто выиграет Евро-2020? На кого ставите?
Мой прогноз: победит кто-то из тройки: Бельгия, Франция и Испания. Это главные фавориты нынешнего Евро.
Игры сборной Украины смотрите?
Всегда! Я симпатизирую ей и болею за сборную Украины. Здесь играют мои друзья и партнеры. Так что на Евро-2020 мои симпатии отданы сборной Украины. Желаю вашей команде выйти в финал!
Вам никогда не поступало предложение от Федерации футбола Украины играть за нашу сборную?
Нет.
Напомним, что 23 мая сборная Украины сыграет первый товарищеский матч, в котором встретится с Бахрейном. Смотреть онлайн игру Украина – Бахрейн можно будет на нашем сайте.
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