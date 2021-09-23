Алан Патрик: «Шахтер» был готов к «Динамо» как ментально, так и в остальных аспектах»

Алан Патрик / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик поделился эмоциями после разгромной победы в матче за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).

Мы хорошо подготовились физически, чтобы показать такой темп, также ментально мы были очень сильны. Нам удалось продемонстрировать свою игру. Забитые мячи, конечно же, были отработанными моментами. Все получилось, и это очень красивая победа.

Мой гол? Это момент, когда я получил мяч и почувствовал, что нужно принять верное решение. Благодаря точному удару смог закрыть матч цифрой три.

Вне всяких сомнений можем посвятить победу болельщикам. Действительно, три года Суперкубок не был наш, и, конечно же, мы посвящаем победу нашим болельщикам, нашему президенту, который недавно отмечал день рождения. Думаю, это очень счастливый момент!