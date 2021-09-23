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Алан Патрик: «Шахтер» был готов к «Динамо» как ментально, так и в остальных аспектах»

Хавбек «горняков» высказался о победе в матче за Суперкубок Украины
Футбол Суперкубок Украины
12:43
Алан Патрик: «Шахтер» был готов к «Динамо» как ментально, так и в остальных аспектах»
Алан Патрик / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик поделился эмоциями после разгромной победы в матче за Суперкубок Украины против «Динамо» (3:0).

Мы тщательно готовились к этой игре. Думаю, команда была готова как ментально, так и в остальных аспектах, что мы и смогли продемонстрировать на поле. После матча получили награды, и я могу только поздравить «Шахтер»: всех игроков, тренерский штаб и наших сотрудников. Все отлично подготовились, и мы заслужили этот титул.

Мы хорошо подготовились физически, чтобы показать такой темп, также ментально мы были очень сильны. Нам удалось продемонстрировать свою игру. Забитые мячи, конечно же, были отработанными моментами. Все получилось, и это очень красивая победа.

Мой гол? Это момент, когда я получил мяч и почувствовал, что нужно принять верное решение. Благодаря точному удару смог закрыть матч цифрой три.

Вне всяких сомнений можем посвятить победу болельщикам. Действительно, три года Суперкубок не был наш, и, конечно же, мы посвящаем победу нашим болельщикам, нашему президенту, который недавно отмечал день рождения. Думаю, это очень счастливый момент!

Ранее защитник «Шахтера» Исмаили извинился перед Николаем Матвиенко за разбитую голову.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Шахтер Донецк Алан Патрик

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