Алан Патрик: «У нас есть план на игру. В Риме нужно провести хороший поединок»

Алан Патрик / Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч против «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Хорошая итальянская команда. Знаем, что она сильна физически. «Рома» отлично обороняется, у соперника не так много свободных зон. У нас есть план на игру. В Риме нужно провести хороший поединок. Это сильный коллектив, борется в Италии за наивысшие места. У них большие игроки, большие звезды. Знаем это, но, считаю, нужно прежде всего оценивать силу команды».

Чем этот поединок будет отличаться от матчей чемпионата Украины?

«Думаю, будет совершенно другой сценарий игры, ведь в чемпионате большинство команд против нас закрываются. Верю, с «Ромой» футбол будет другим. Противник станет выше прессинговать, потому у нас появится больше свободных зон для атак».

Стиль игры «Ромы» Паулу Фонсеки отличается от стиля игры «Шахтера» при Фонсеке?

«Тактические изменения есть. Они действуют в три центральных защитника, чего в «Шахтере» не было. Но некоторые принципы являются составляющими его игры. Думаю, можем этим воспользоваться, ведь мы поработали с Паулу Фонсекой. Уверен, проведем хороший поединок».

Матч с «Ромой» вызывает дополнительный интерес ввиду того, что предстоит встреча с экс-коучем «Шахтера»?

«Будет круто с ним увидеться, но эта игра так же важна, как и остальные поединки Лиги Европы. Мы сконцентрированы на нашей цели – выйти в 1/4 финала. К тому же предстоит только первый матч, не нужно забывать об ответной встрече».

Первый матч состоится 11 марта в Риме.

Смотреть онлайн матч «Рома» – «Шахтер» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Рома» – «Шахтер».