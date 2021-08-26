Алан Патрик забил юбилейный мяч за «Шахтер»
Алан Патрик: «В первом тайме мы буквально страдали»
Бразильский хавбек «Шахтера» – о ничьей в домашнем матче с «Монако»
16:53
Алан Патрик / Фото - footboomПолузащитник «Шахтера» Алан Патрик в интервью официальному сайту клуба поделился эмоциями после выхода донецкого клуба в групповой раунд Лиги чемпионов.
Вы сыграли много матчей как в Харькове, так и в Киеве. Как вам поддержка стадиона, есть ли желание вернуться и проводить домашние поединки именно в Харькове?
«Мы провели здесь очень много запоминающихся поединков и одержали немало памятных побед, было даже несколько трофеев. Конечно же, об этом стадионе только наилучшие воспоминания. Чувствовали поддержку болельщиков, что нас заряжало идти вперед и добиваться победы. Да, здесь очень приятно играть, поддержка в Харькове всегда прекрасна».
Как удалось после неубедительного первого тайма вернуться в игру? Де Дзерби сказал, что у команды есть сердце и яйца, согласен?
«Да, соглашусь с Мистером. Первый тайм давался нам очень непросто, мы буквально страдали 45 минут, потому что соперник очень силен физически. Своим прессингом «Монако» не давал нам пересечь центр поля и показать наш стиль. Но сейчас уже можно сказать, что мы смогли пройти через эти страдания, скорректировать игру и во втором тайме выйти, перевернуть все и показать привычный футбол. Но первый тайм был непростым».
Напомним, вице-чемпион Украины по сумму двух матчей прошли в раунде плей-офф Лиги чемпионов прошли французский «Монако». Алан Патрик стал лучшем игроком дончан в ответном поединке с французами.
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