Алан Патрик забил юбилейный мяч за «Шахтер»

Хавбек провел в донецком клубе уже 166 матчей

Алан Патрик / Фото: Twitter

Хавбек «Шахтера» Алан Патрик забил юбилейный 25-й мяч за донецкую команду в матче 5-го тура чемпионата Украины против «Черноморца» (3:0). Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

17 голов Патрик забил в рамках УПЛ, 6 – в еврокубках, по 1 мячу – в Кубке и Суперкубке Украины. 30-летний Патрик провел за «Шахтер» 166 матчей.

Напомним, сегодня в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Монако» в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Монако».