Экс-игрок «Шахтера»: «Против «Монако» «автобуса» в исполнении «горняков» не будет»
Алан Патрик забил юбилейный мяч за «Шахтер»
Хавбек провел в донецком клубе уже 166 матчей
Алан Патрик / Фото: Twitter
Хавбек «Шахтера» Алан Патрик забил юбилейный 25-й мяч за донецкую команду в матче 5-го тура чемпионата Украины против «Черноморца» (3:0). Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
17 голов Патрик забил в рамках УПЛ, 6 – в еврокубках, по 1 мячу – в Кубке и Суперкубке Украины. 30-летний Патрик провел за «Шахтер» 166 матчей.
Напомним, сегодня в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» примет «Монако» в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.
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