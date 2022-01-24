Альба: «Играю хорошо – все молчат, играю нормально – критикуют, играю плохо – я мертв»
Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался для ESPN о критике в свою сторону после непростой победы над «Алавесом» (1:0):
«Я уже много лет чувствую, что ко мне относятся особо. Такое случается не впервые. Но я принимаю критику, она всегда будет.
Если я хорошо играю, обо мне никто не говорит. Если я провожу нормальный матч, меня критикуют за то, что я не организовал два гола. Если я играю плохо, я убит. Но я понимаю, что в прошлой игре сыграл не лучшим образом.
Никто не дарил мне 10 лет в «Барселоне». Выделяют всегда только ветеранов. Выглядит так, словно в «Барсе» есть только ветераны, больше никого.
О ветеранах говорят уже четыре года. Тогда мне было 28 лет. Вот так обстоят дела. Сейчас мне 32 года, но я чувствую, что силен. Матчи могут складываться лучше или хуже, но, повторюсь, в прошлой игре я не был хорош».
Ветераны «блаугранас» особенно критикуются болельщиками на фоне ужасных результатов команды. Помимо Альбы, «на орехи» от фанатов также получают Бускетс, Пике, Тер Штеген и другие.
В текущей кампании испанский латераль провел 23 матча, в которых отдал 6 ассистов.
Напомним, хавбек «Барселоны» поделился грустью от того, что каталонцы гордятся матчем, в котором уступили «Реалу».
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