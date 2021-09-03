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Альба – о первом поражении в квалификации ЧМ в 21 веке: «Теперь нет права на ошибку»
Испанцы уступили шведам на выезде
3 сентября 09:49
Жорди Альба / фото - FC Barcelona
Крайний защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал для официального сайта UEFA поражение от Швеции (1:2) в квалификационном матче ЧМ-2022:
«Мы не заслуживали поражения. Первый тайм мы провели блестяще. Очень обидно, что соперник сразу же сравнял счет. Они выжидали на контратаках и преуспели в этом. Кулусевски и Исак провели изумительный матч.
Теперь у нас нет права на ошибку. Надо исправляться. Все еще впереди, много сложных матчей, и нам в них надо побеждать».
Это поражение стало первым для «Фурии Рохи» в квалификациях ЧМ с 1993 года. Испанцы не проигрывали на протяжении 66 матчей.
Напомним, тренер Испании Луис Энрике вновь не вызвал в сборную ни одного игрока «Реала».
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