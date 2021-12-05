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Альба – о поражении от «Бетиса»: «Барселона» уступила прямому конкуренту»

Каталонская команда впервые проиграла при Хави
Футбол Примерa (Испания)
09:40
Альба – о поражении от «Бетиса»: «Барселона» уступила прямому конкуренту»
Фото: Getty Images

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о поражении от «Бетиса» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Слова латераля приводит Diario Sport.

«В первом тайме мы играли отлично. Соперник хорошо играет и прессингует, но у нас были явные шансы. Во втором тайме они забили, когда мы играли лучше. «Бетис» – прямой конкурент, а мы не смогли взять три очка. Нужно продолжать работать.

Впереди очень важный матч Лиги чемпионов для всех нас. Надеюсь, мы сможем пройти дальше.

«Барса» всегда обязана побеждать, особенно на своем поле. Мы этого не делаем. Чтобы выигрывать на выезде, мы тратим очень много сил. Я убежден, что мы перевернем ситуацию, воспримем идеи нового тренера.

Поражение – это шаг назад, ведь «Бетис» – прямой конкурент. Мы должны лишь работать и стараться прогрессировать. После этого хорошие результаты точно придут».


В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» имеет 23 очка, идя на 7-м месте. У «Бетиса» 30 очков и 3-я строчка.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Жорди Альба

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