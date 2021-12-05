Альба – о поражении от «Бетиса»: «Барселона» уступила прямому конкуренту»

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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о поражении от «Бетиса» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Слова латераля приводит Diario Sport.

Впереди очень важный матч Лиги чемпионов для всех нас. Надеюсь, мы сможем пройти дальше.

«Барса» всегда обязана побеждать, особенно на своем поле. Мы этого не делаем. Чтобы выигрывать на выезде, мы тратим очень много сил. Я убежден, что мы перевернем ситуацию, воспримем идеи нового тренера.

Поражение – это шаг назад, ведь «Бетис» – прямой конкурент. Мы должны лишь работать и стараться прогрессировать. После этого хорошие результаты точно придут».