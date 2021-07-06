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Альба проводит рекордный 16-й матч за сборную Испании на Евро

Игрок вписал свое имя в историю сборной
Футбол Евро-2020
6 июля 23:05
Альба проводит рекордный 16-й матч за сборную Испании на Евро
Жорди Альба / фото - Marca

Защитник сборной Испании Жорди Альба в матче с Италией проводит свой 16-й матч за Испанию на чемпионатах Европы, сообщает OPTA.

Он сравнялся по этому показателю с Андресом Иньестой и Сеском Фабрегасом, которые уже завершили карьеру в национальной команде. Ближайший преследователь – капитан испанцев Серхио Рамос с 15 матчами за «Фурию роху», который пропускает этот форум из-за травмы.

Если испанцы попадут в финал Евро-2020, то Альба сможет стать единоличным лидером списка уже на этом чемпионате Европы.

Защитник провел в футболке национальной команды в общей сложности 72 матча, в которых успел выиграть Евро-2012 и стал первым защитником в истории, забившим гол в финале чемпионата Европы.

На нашем сайте доступна видео и текстовая трансляции матча между Испанией и Италией.

Павел Харченко
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Теги

Италия – Испания Жорди Альба сборная Испании (футбол)

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