Альба: «Уверен, Испания сможет переломить ситуацию и выйти в плей-офф»

Жорди Альба / фото - Getty Images

Защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал ничью с Польшей (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020. Цитирует игрока пресс-служба UEFA.

Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут.

Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче. Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Я на самом деле думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами.

Мы отдали все силы, но Польша — крепкий соперник. Нам надо продолжать верить. Если мы выиграем следующий матч, мы выйдем из группы. Мы привыкли к такому давлению, и лично я уверен, что мы будем в плей-офф».