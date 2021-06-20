Альба: «Уверен, Испания сможет переломить ситуацию и выйти в плей-офф»
Защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал ничью с Польшей (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020. Цитирует игрока пресс-служба UEFA.
«Сегодня мы заслуживали победу так же, как и в первом матче. Нам не хватило немного удачи, у нас было немало шансов. Мы очень усердно работали всей командой: была нужная интенсивность, мы знали, как нам надо играть в том или ином моменте.
Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут.
Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче. Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Я на самом деле думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами.
Мы отдали все силы, но Польша — крепкий соперник. Нам надо продолжать верить. Если мы выиграем следующий матч, мы выйдем из группы. Мы привыкли к такому давлению, и лично я уверен, что мы будем в плей-офф».
Напомним, Альба признал лучшим игроком матча Испания – Польша.
В следующем матче сборная Испании столкнется с национальной командой Словакии.
Смотрите матч Словакия – Испания в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 23-го июня, в 19:00.
Также будет доступен текстовый онлайн матча.
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