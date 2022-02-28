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Киберспорт. CS:GO. Чемпионат Украины 2021

Албания откажется играть против сборной России

Команды в одной группе Лиги наций
Футбол В Европе
08:55
Албания откажется играть против сборной России
Фото: france 24

Сборная Албании откажется играть против России.

Обе команды оказались в одной группе Лиги наций. Министр иностранных дел Албании Олта Джачка объявила Explaining Albania о введении санкций в отношении России.

Среди прочего сборная Албании не будет играть со сборной России. Игры запланированы на 2 и 13 июня.

Ранее FIFA сообщила, что Россия отныне будет играть без флага и цветов на международных играх. Впрочем, Польша, Чехия и Швеция все равно отказались играть и требуют исключить Россию из FIFA и UEFA.

Андрей Усмонов
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сборная Албании (футбол) сборная России (футбол)

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