Англия – Албания: прогноз на матч
Албания откажется играть против сборной России
Команды в одной группе Лиги наций
Фото: france 24
Сборная Албании откажется играть против России.
Обе команды оказались в одной группе Лиги наций. Министр иностранных дел Албании Олта Джачка объявила Explaining Albania о введении санкций в отношении России.
Среди прочего сборная Албании не будет играть со сборной России. Игры запланированы на 2 и 13 июня.
Ранее FIFA сообщила, что Россия отныне будет играть без флага и цветов на международных играх. Впрочем, Польша, Чехия и Швеция все равно отказались играть и требуют исключить Россию из FIFA и UEFA.