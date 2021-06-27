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Алдервейрелд: «У Роналду – лучшая форма в жизни»

Португалец рвет и мечет на этом Евро
Футбол Евро-2020
14:25
Алдервейрелд: «У Роналду – лучшая форма в жизни»
Криштиану Роналду / фото - AS

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился с La Dernière Heure ожиданиями от предстоящего матча со сборной Португалии и игры ее капитана Криштиану Роналду:

«Португалия – отличная команда для этого турнира. Им повезло иметь в составе Роналду, который находится в лучшей форме в жизни. Против него нужно обороняться всей командой. Мы говорим об одном из лучших игроков мира. Я очень его уважаю. Мы вместе найдем решение против него.

Нужно активно действовать на каждом участке поля. Мне повезло уже сыграть против Бернарду Силвы и Диогу Жота. Это отличные футболисты, которых, как мне кажется, недооценивают.

Я не говорю, что тот факт, что я уже играл против них, является преимуществом, но как минимум я знаю их уровень. Роналду окружен хорошими партнерами».

Роналду и вправду находится в очень хорошей форме: он возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Европы с пятью голами. Другое дело, что хорошая форма португальца  – далеко не редкость, ведь, по сути, всю свою карьеру форвард находиться в превосходном физическом и игровом состоянии.

Сегодня у 36-летнего нападающего будет шанс стать лучшим бомбардиром сборных в истории футбола.

Матч между Португалией и Бельгией начнется в 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния. 


Павел Харченко
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Теги

Бельгия – Португалия Криштиану Роналду сборная Португалии (футбол) сборная Бельгии (футбол)

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