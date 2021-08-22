«Александрия» благодаря голу Бабогло обыграла «Колос»

Клуб из Ковалевки впервые уступил в сезоне-2021/22 УПЛ

Фото: ФК Колос

В пятом туре УПЛ «Колос» принимал «Александрию».



Хозяева играли слегка пассивнее, за что были наказаны. Защитник александрийцев Бабогло подключился на стандарт и после передачи с углового вколотил головой мяч в сетку ворот Маханькова. Этот гол стал единственным в матче.

«Александрия» нанесла «Колосу» первое поражение в сезоне-2021/22 чемпионата Украины.

У александрийцев те же 10 очков, что у «Днепра-1» и «Динамо», но из-за худшей разницы они занимают шестую строчку турнирной таблицы УПЛ.

УПЛ. 5-й тур

«Колос» — «Александрия» 0:1

Гол: Бабогло, 51.

«Колос»: Маханьков, Золотов, Павловец (Костышин, 75), Петров, Новак (Гавриш, 6), Сакив (Черноморец, 76), Чурко, Нгамба, Милько, Кариока, Ситчинава (Лысенко, 76).

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный (Дрышлюк, 90+2), Ковалец, Демченко (Рыбалка, 46), Кожушко (Одарюк, 65), Спинелли (Устименко, 46), Третьяков.

Предупреждения: Милько, Богданов, Гавриш, Кариока, Демченко, Калюжный, Дубра.