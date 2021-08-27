«Александрия» дважды сумела отыграться после голов «Черноморца»

Подопечные Гуры побеждают только участников еврокубков

Фото - ФК Александрия

В шестом туре украинской Премьер-лиги «Черноморец» на своем поле сыграл вничью с «Александрией».

Команды показали два противоположных в плане результативности тайма. На перерыв соперники ушли при нулях на табло, а во второй половине встречи начали забивать.

Авагимян открыл счет в матче, но Третьяков довольно быстро сумел его сравнять. Ванат снова вывел одесситов вперед и еще раз «горожане» отыгрались силами Устименко.

«Александрия» с 11 очками занимает пятою строчку в турнирной таблице, но у «Днепра-1» есть игра в запасе. «Черноморец» набрал четыре очка.

УПЛ, 6 тур

«Черноморец» – «Александрия» 2:2

Голы: Авагимян, 68, Ванат, 76 – Третьяков, 72, Устименко, 84

«Черноморец»: Кучерук, Путря, Кузик, Дубко, Авагимян (Скорко, 87), Тлумак, Кравченко (Ванат, 62), Михайленко, Брагару (Цитаишвили, 71), Исаенко (Сухоручко, 87), Бугай (Смирный, 62).

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков, Третьяков, Ковалец (Мустафаев, 80), Калюжный (Рыбалка, 46), Демченко, Кожушко (Одарюк, 46), Спинелли (Устименко, 62).

Предупреждения: Брагару, Михайленко, Сухоручко – Бабогло