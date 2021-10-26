«Александрия» эспериментальным составом разгромила «Металлист 1925» и вышла в 1/4 кубка
В 1/8 финала Кубка Украины «Металлист 1925» на своем поле уступил «Александрии».
Героем первого тайма стал 20-летний Мустафаев. Хавбек оформил дубль в течение пяти минут.
После перерыва команды устроили перестрелку. Забили Крыськив и Ременюк. Но Копына, Кирюханцев и Устименко не позволили сопернику уйти от разгрома.
«Александрия» прошла в следующую стадию и узнает своего соперника после жеребьевки.
Кубок Украины, 1/8 финала
«Металлист 1925» – «Александрия» 2:5
Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
«Металлист 1925»: Сидоренко, Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Голодюк (Задерака, 88), Савин (Ременюк, 59), Марлисон (Зубков, 88).
«Александрия»: Горох, Копына (Сытников, 90+3), Мельник, Дубра, Фомба, Демченко, Третьяков (Кирюханев, 46), Дрышлюк, Кожушко (Новиков, 80), Мустафаев, Спинелли (Устименко, 46).
Предупреждение: Кожушко
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