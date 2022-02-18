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«Александрия» может бесплатно подписать игрока «Львова»
Эрнест имеет контракт до конца сезона
Фото: ФК Львов
«Александрия» рассматривает возможность подписания полузащитника Эрнеста.
Контракт игрока принадлежит «Львову». Впрочем, львовский клуб отдал его в аренду до конца сезона. Тогда же у него завершается контракт.
Эрнест покинул «Львов» из-за нарушения режима. Сообщается, что в львовский клуб уже поступила информация о подписании предварительного контракта. При этом сам игрок все отрицает.
На счету Эрнеста 17 матчей, два мяча и два ассиста в этом сезоне УПЛ.
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