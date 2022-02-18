«Александрия» может бесплатно подписать игрока «Львова»

Эрнест имеет контракт до конца сезона

Фото: ФК Львов

«Александрия» рассматривает возможность подписания полузащитника Эрнеста.

Контракт игрока принадлежит «Львову». Впрочем, львовский клуб отдал его в аренду до конца сезона. Тогда же у него завершается контракт.

Эрнест покинул «Львов» из-за нарушения режима. Сообщается, что в львовский клуб уже поступила информация о подписании предварительного контракта. При этом сам игрок все отрицает.

На счету Эрнеста 17 матчей, два мяча и два ассиста в этом сезоне УПЛ.