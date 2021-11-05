«Александрия» нанесла «Металлисту-1925» второе поражение подряд в едва не сорванном матче

Хозяева забили по голу в каждом из таймов

Фото: fco.com.ua

«Александрия» в матче 14 тура УПЛ дома не испытала проблем с «Металлистом-1925».

Голами хозяева отличились в каждом из таймов. Забили Кирюханцев и Дубра. Матч также запомнился остановками из-за болельщиков, которые едва не сорвали встречу, бросая файера на поле.

«Александрия» победила впервые за пять матчей. У «Металлиста-1925» второе поражение подряд.

УПЛ. 14-й тур:

«Александрия» – «Металлист-1925» 2:0

Голы: Кирюханцев, 33, Дубра, 74

«Александрия»: Билык, Цуриков, Мирошниченко, Кирюханцев (Кожушко, 72), Дубра, Мустафаев (Копына, 85), Дришлюк, Рыбалка (Демченко, 60), Третьяков (Одарюк, 85), Бабогло, Устименко (Спинелли, 72).

«Металлист-1925»: Шелихов, Западня, Ермаков, Кверквелия, Ченбай, Фабиньо (Батюшин, 67), Габелок, Ременюк, Протасов (Савин, 86), Крыськив (Кравченко, 76), Марлисон.