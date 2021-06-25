«Александрия» не подтвердила возвращение защитника «Шахтера»

Бондаренко пока остается в донецком клубе

Фото: fco.com.ua

Защитник «Шахтера» Валерий Бондаренко пока остается в команде.

Накануне, сообщалось о его аренде в «Александрию». Впрочем, в клубе не подтвердили эту информацию, о чем сообщил директор клуба Дмитрий Китаев.

«Если откровенно, то сам узнал об этом вчера вечером из Интернета. Пока что мы никаких переговоров о его аренде ни с кем не вели. Так что это все слухи. Впрочем, наша селекционная служба не сидит сложа руки, сегодня подписали первого летнего новичка. В ближайшее время детально расскажем о нем».

Прошлый сезон Бондаренко провел также в аренде в «Александрии». Он отыграл 18 матчей, забив три мяча.