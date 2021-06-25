«Заря» и «Александрия» забили друг-другу по пять мячей
«Александрия» не подтвердила возвращение защитника «Шахтера»
Бондаренко пока остается в донецком клубе
Фото: fco.com.ua
Защитник «Шахтера» Валерий Бондаренко пока остается в команде.
Накануне, сообщалось о его аренде в «Александрию». Впрочем, в клубе не подтвердили эту информацию, о чем сообщил директор клуба Дмитрий Китаев.
«Если откровенно, то сам узнал об этом вчера вечером из Интернета. Пока что мы никаких переговоров о его аренде ни с кем не вели. Так что это все слухи.
Впрочем, наша селекционная служба не сидит сложа руки, сегодня подписали первого летнего новичка. В ближайшее время детально расскажем о нем».
Прошлый сезон Бондаренко провел также в аренде в «Александрии». Он отыграл 18 матчей, забив три мяча.
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