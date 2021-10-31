«Александрия» не смогла дожать «Рух»
«Рух» в матче 13-го тура УПЛ дома сыграл вничью с «Александрией».
Впрочем, хозяевами встречи казались именно гости, ведь команда Гуры вела игру. За весь матч «Рух» почти ничего не создал, а вот «Александрия» к концу встречи могла забивать и не раз.
Особенно не повезло гостям в заключительные минуты, когда Мустафаев и Белый смазали своими ударами.
В итоге, «Рух» выстоял и одержал одно очко, также как и «Александрия».
УПЛ. 13-й тур:
«Рух» – «Александрия» 0:0
«Рух»: Панькив, Федорчук (Притула, 76), Сыч, Белый, Мартынюк, Карасюк, Альваренга, Мысык, Таллес (Стаменкович, 86), Рунич (Кузик, 58), Борячук (Кондраков, 58).
«Александрия»: Билык, Дубра, Кирюханцев (Кожушко, 68), Бабогло, Цуриков, Демченко (Мустафаев, 68), Калюжный, Рыбалка, Третьяков, Мирошниченко, Спинелли (Устименко, 46).
Удаление: Кузик, 90+3
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