«Александрия» не смогла дожать «Рух»

Львовяне смогли выстоять дома

Фото: ФК Рух

«Рух» в матче 13-го тура УПЛ дома сыграл вничью с «Александрией».

Впрочем, хозяевами встречи казались именно гости, ведь команда Гуры вела игру. За весь матч «Рух» почти ничего не создал, а вот «Александрия» к концу встречи могла забивать и не раз.

Особенно не повезло гостям в заключительные минуты, когда Мустафаев и Белый смазали своими ударами.

В итоге, «Рух» выстоял и одержал одно очко, также как и «Александрия».

УПЛ. 13-й тур:

«Рух» – «Александрия» 0:0

«Рух»: Панькив, Федорчук (Притула, 76), Сыч, Белый, Мартынюк, Карасюк, Альваренга, Мысык, Таллес (Стаменкович, 86), Рунич (Кузик, 58), Борячук (Кондраков, 58).

«Александрия»: Билык, Дубра, Кирюханцев (Кожушко, 68), Бабогло, Цуриков, Демченко (Мустафаев, 68), Калюжный, Рыбалка, Третьяков, Мирошниченко, Спинелли (Устименко, 46).

Удаление: Кузик, 90+3