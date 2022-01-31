КМ. «Александрия» минимально уступила, а «Металлист 1925» был разбит
«Александрия» не смогла обыграть казахстанскую команду на сборе
Клубы разошлись ничьей
Фото: fco.com.ua
«Александрия» на сборе в Турции сыграла вничью с казахстанским клубом «Каспий».
Соперник открыл счет в первом тайме, но украинская команда сравняла его во второй половине. Голом отметился Андрейчук.
Позже «Александрия» проведет еще один спарринг против «Вайле».
Товарищеский матч:
«Александрия» – «Каспий» 1:1
Голы: Андрейчук, 56 — ?, 22
«Александрия»: Горох (Ермаков, 46) — Мирошничеко, Мельник, Бабогло, Чубатый — Дришлюк, Сытников (Мустафаев, 46), Калитвинцев, Калюжный — Устименко, Андрейчук.
Прошлый матч на сборе «Александрия» и во все проиграла.