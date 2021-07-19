Хавбек «Александрии»: «Работаю и очень хочу попасть в сборную Украины»
«Александрия» объявила о подписании воспитанника «Шахтера»
Ранее нападающий выступал за «Зарю»
Сергей Гринь / Фото - ФК Александрия
Нападающий Сергей Гринь стал игроком «Александрии». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футболист присоединился к «горожанам» на правах свободного агента. Контракт подписан на два года.
Гринь является воспитанником «Шахтера». Кроме украинских «Мариуполя», «Олимпика», «Вереса» и «Арсенала-Киев», выступал за датский «Вайле».
Последним клубом игрока была «Заря», которую он покинул 15 июля.
Комментарии 0