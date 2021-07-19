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«Александрия» объявила о подписании воспитанника «Шахтера»

Ранее нападающий выступал за «Зарю»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:13
«Александрия» объявила о подписании воспитанника «Шахтера»
Сергей Гринь / Фото - ФК Александрия

Нападающий Сергей Гринь стал игроком «Александрии». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист присоединился к «горожанам» на правах свободного агента. Контракт подписан на два года.

Гринь является воспитанником «Шахтера». Кроме украинских «Мариуполя», «Олимпика», «Вереса» и «Арсенала-Киев», выступал за датский «Вайле».

Последним клубом игрока была «Заря», которую он покинул 15 июля.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александрия Сергей Гринь

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