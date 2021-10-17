«Александрия» отыграла один мяч после дубля Ранжела, но «Ворскла» в большинстве отстояла победу

Кожушко заработал две желтые карточки за 10 минут

Фото - УПЛ

В 11-м туре украинской Премьер-лиги «Ворскла» в гостях переиграла «Александрию».

Настоящим героем первого тайма стал Ранжел. Бразилец оформил дубль, чем позволил команде уйти на перерыв при комфортном преимуществе.

После перерыва один гол удалось отквитать силами Калюжного. Но команду подвел Кожушко, заработав две желтые карточки за десять минут.

Также удаление заработал Юрий Максимов. Но и без наставника полтавчане в большинстве удержали преимущество.

«Ворскла» вернулась в тройку лидеров. «Александрия» упустила возможность обойти «Зарю» в турнирной таблице.

УПЛ, 11 тур

«Александрия» – «Ворскла» 1:2

Голы: Калюжный, 53 – Ранжел, 14, 39

«Александрия»: Билык, Дубра, Кирюханцев (Гринь, 86), Бабогло, Цуриков, Дришлюк, Ковалец (Рыбалка, 23), Одарюк (Кожушко, 46), Калюжный, Мирошниченко, Спинелли (Устименко, 46).

«Ворскла»: Ризнык, Яворский (Кушниренко, 66), Тамм, Пердута, Тилль (Коджови, 90), Кане, Челядин, Скляр, Пешич (Кравчук, 70), Ранжел, Степанюк.

Предупреждения: Кожушко, Мирошниченко, Дубра, Бабогло – Ранжел, Тилль

Кожушко