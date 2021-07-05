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«Александрия» подписала игрока, поигравшего в Италии

Демченко присоединился к команде
Футбол Украинская Премьер-лига
21:52
«Александрия» подписала игрока, поигравшего в Италии
Фото: fco.com.ua

Полузащитник Алексей Демченко перешел в «Александрию».

Финансовые условия и детали перехода не сообщаются.

Хавбек ранее играл за клубы Первой лиги – «Ниву», «Кремень» и «Металлист-1925».

Кроме того, у Демченко есть опыт выступления в Италии. Играл он в Серии С в 2018-м году за клубы «Абано Кальчо» и «Портуэнсе».

Ранее «Александрия» арендовала вратаря «Шахтера».

Андрей Усмонов
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