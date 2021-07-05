Официально. «Александрия» арендовала голкипера «Шахтера»
«Александрия» подписала игрока, поигравшего в Италии
Демченко присоединился к команде
Фото: fco.com.ua
Полузащитник Алексей Демченко перешел в «Александрию».
Финансовые условия и детали перехода не сообщаются.
Хавбек ранее играл за клубы Первой лиги – «Ниву», «Кремень» и «Металлист-1925».
Кроме того, у Демченко есть опыт выступления в Италии. Играл он в Серии С в 2018-м году за клубы «Абано Кальчо» и «Портуэнсе».
Ранее «Александрия» арендовала вратаря «Шахтера».
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