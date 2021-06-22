«Александрия» продлила двух игроков

Новиков и Мустафаев продолжат играть за команду

Фото: fco.com.ua

«Александрия» через свой сайт объявила о продлении контрактов с двумя игроками.

Полузащитник Эмиль Мустафаев и форвард Андрей Новиков продолжат играть за клуб. С ними продлили контракты на два года.

Мустафаев прошлый сезон провел в молодежной команде. Новиков отыграл 9 матчей в УПЛ, забив один мяч.

В клубе уже назвали цель на следующий сезон.