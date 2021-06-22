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«Александрия» продлила двух игроков
Новиков и Мустафаев продолжат играть за команду
Фото: fco.com.ua
«Александрия» через свой сайт объявила о продлении контрактов с двумя игроками.
Полузащитник Эмиль Мустафаев и форвард Андрей Новиков продолжат играть за клуб. С ними продлили контракты на два года.
Мустафаев прошлый сезон провел в молодежной команде. Новиков отыграл 9 матчей в УПЛ, забив один мяч.
В клубе уже назвали цель на следующий сезон.
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