«Александрия» потратит на замену газона 1,6 млн грн
«Александрия» проведет летние сборы в Украине
От заграницы команда отказалась
Фото: fco.com.ua
«Александрия» проведет летние сборы в Украине.
Клуб выкупил футбольную базу вместе с жилищным корпусом у городского совета, который ранее арендовал. Здесь команда проведет и летнюю подготовку к новому сезона.
Напомним, в «Александрии» в мае произошли изменения в руководство и в тренерском штабе. Также клуб заменит газон на родном стадионе.
Сборы в Украине также пройдет «Львов».
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