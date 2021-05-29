Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Манчестер Сити - Челси -:- Запланирован
нет важных матчей

«Александрия» проведет летние сборы в Украине

От заграницы команда отказалась
Футбол Украинская Премьер-лига
16:48
«Александрия» проведет летние сборы в Украине
Фото: fco.com.ua

«Александрия» проведет летние сборы в Украине.

Клуб выкупил футбольную базу вместе с жилищным корпусом у городского совета, который ранее арендовал. Здесь команда проведет и летнюю подготовку к новому сезона.

Напомним, в «Александрии» в мае произошли изменения в руководство и в тренерском штабе. Также клуб заменит газон на родном стадионе.

Сборы в Украине также пройдет «Львов».

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александрия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Александрия» потратит на замену газона 1,6 млн грн
«Александрия» потратит на замену газона 1,6 млн грн
Футбол Украинская Премьер-лига
27 мая 07:58
«Ингулец» заинтересован в подписании Банады и Гречишкина
«Ингулец» заинтересован в подписании Банады и Гречишкина
Футбол Украинская Премьер-лига
26 мая 15:21
Шаран – о новом тренере «Александрии»: «Ему нужно было более профессионально работать, когда он был моим помощником»
Шаран – о новом тренере «Александрии»: «Ему нужно было более профессионально работать, когда он был моим помощником»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 мая 14:59
Шаран: «Мне не предлагали остаться в «Александрии» после увольнения»
Шаран: «Мне не предлагали остаться в «Александрии» после увольнения»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 мая 12:38
Ситало: «Хотел снова поработать с Лавриненко»
Ситало: «Хотел снова поработать с Лавриненко»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 мая 08:30
Чистка продолжается. «Александрию» покинули 5 тренеров, спортивный директор и работники клуба
Чистка продолжается. «Александрию» покинули 5 тренеров, спортивный директор и работники клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
24 мая 20:03

Новости: Футбол

Уиллок – лучший игрок АПЛ в мае
Уиллок – лучший игрок АПЛ в мае
Премьер-Лига (Англия)
17:50
Шевчук принес извинения и покинул «Великий футбол»: «Мой вчерашний поступок не имеет оправданий»
Шевчук принес извинения и покинул «Великий футбол»: «Мой вчерашний поступок не имеет оправданий»
Украинская Премьер-лига
17:21
Ярмоленко: «В финале Лиги чемпионов буду болеть только за Зинченко»
Ярмоленко: «В финале Лиги чемпионов буду болеть только за Зинченко»
Лига чемпионов UEFA
17:10
Фоден и Маунт – главное молодые звезды «Сити» и «Челси». Рууд Гуллит без ума от них
Тема дня
Фоден и Маунт – главное молодые звезды «Сити» и «Челси». Рууд Гуллит без ума от них
Лига чемпионов UEFA
17:02
«Александрия» проведет летние сборы в Украине
«Александрия» проведет летние сборы в Украине
Украинская Премьер-лига
16:48
«Шахтер» откроет клубный магазин на НСК «Олимпийский»
«Шахтер» откроет клубный магазин на НСК «Олимпийский»
Украинская Премьер-лига
16:28
Клопп – лучший тренер АПЛ в мае
Клопп – лучший тренер АПЛ в мае
Премьер-Лига (Англия)
16:13
Марез и Канте привели «Лестер» к трофею АПЛ. Теперь один из них выиграет Лигу чемпионов
Тема дня
Марез и Канте привели «Лестер» к трофею АПЛ. Теперь один из них выиграет Лигу чемпионов
Лига чемпионов UEFA
15:18
Корниенко: «Да, я четвертый правый защитник, но все равно рад вызову в сборную»
Корниенко: «Да, я четвертый правый защитник, но все равно рад вызову в сборную»
Сборная Украины
14:57
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости