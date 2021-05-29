«Александрия» проведет летние сборы в Украине

От заграницы команда отказалась

Фото: fco.com.ua

«Александрия» проведет летние сборы в Украине.

Клуб выкупил футбольную базу вместе с жилищным корпусом у городского совета, который ранее арендовал. Здесь команда проведет и летнюю подготовку к новому сезона.

Напомним, в «Александрии» в мае произошли изменения в руководство и в тренерском штабе. Также клуб заменит газон на родном стадионе.

Сборы в Украине также пройдет «Львов».