«Александрия» разгромила «Минай», добыв первую победу за три матча

Подопечные Гуры прервали неутешительную серию

Фото - УПЛ

В 17-м туре украинской Премьер-лиги «Александрия» дома разгромила «Минай».

В середине первого тайма хозяева добились комфортного преимущества в два мяча. Отличились Спинелли и Третьяков.

После перерыва картина кардинально не изменилась. «Горожане» продолжили владеть преимуществом. И под конец встречи Дубра довел счет до разгромного.

Несмотря на победу, отставание «Александрии» от «Ворсклы» в турнирной таблице составляет шесть очков. «Минай» остался в зоне вылета.

УПЛ, 17 тур

«Александрия» – «Минай» 3:0

Голы: Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84 – авлдподв

«Александрия»: Билык, Кирюханцев (Кожушко, 61), Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков, Третьяков (Одарюк, 88), Рыбалка (Копына, 81), Калюжный (Демченко, 88), Дришлюк, Спинелли (Устименко, 81).

«Минай»: Кучер, Гончар, Семенко, Горин, Багайоко (Билоног, 46), Кныш, Месхи (Хахлев, 46), Петрусенко, Кулиев (Коваленко, 69), Ахмедзаде, Селезнев (Кобак, 69).

Кныш, Хахлев