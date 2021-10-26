Кривенцов назвал преимущество «Александрии» в матче против «Металлиста 1925»
«Александрия» сыграет против «Металлиста 1925» в кубке без 5 игроков основы
Футболисты не поехали в Харьков
Олег Кожушко / Фото - ФК Александрия
Нападающий «Александрии» Олег Кожужко сообщил в эфире Футбол NEWS о том, что сразу пять игроков основного состава команды не отправились на матч 1/8 финала Кубка Украины против «Металлиста 1925».
Пять наших игроков, которые играли в основном составе в последнем матче чемпионата, остались в Александрии. Но у нас все ребята достойны выходить в старте и настроены побеждать.
«Металлист 1925» – хорошая команда, на них приятно смотреть. Они играют в футбол, и делают это здорово. Лично мне импонирует их игра.
Смотрели их последний матч, в котором они обыграли «Ингулец» 4:0. В чемпионате у соперника сейчас очень хороший ход, команда заслуживает только комплиментов.
Ранее полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец признался, что оказался в клубе из-за жены.
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