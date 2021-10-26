«Александрия» сыграет против «Металлиста 1925» в кубке без 5 игроков основы

Олег Кожушко / Фото - ФК Александрия

Нападающий «Александрии» Олег Кожужко сообщил в эфире Футбол NEWS о том, что сразу пять игроков основного состава команды не отправились на матч 1/8 финала Кубка Украины против «Металлиста 1925».

«Металлист 1925» – хорошая команда, на них приятно смотреть. Они играют в футбол, и делают это здорово. Лично мне импонирует их игра.

Смотрели их последний матч, в котором они обыграли «Ингулец» 4:0. В чемпионате у соперника сейчас очень хороший ход, команда заслуживает только комплиментов.