«Александрия» в первом матче в новом году проиграла польскому клубу

Охотники на гигантских лобстеров
29 января 14:00
«Александрия» в контрольном матче на сборе в Турции проиграла «Заглембе» из Польши.
Гости забили два мяча в начале матча. «Александрия» ответила лишь одним голом.
Товарищеский матч:
«Александрия» – «Заглембе» 1:2
Голы: Авагимян, 45 – Подлински, 11, Пиенко, 23
Это была первая игра украинский команды в новом году.
Следующая игра подопечных Юрия Гуры состоится 26 января. «Александрия» сыграет с «Гурником». А на следующий день состоится игра с «Балканами».
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