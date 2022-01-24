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«Александрия» в первом матче в новом году проиграла польскому клубу

«Заглембе» оказался сильнее
Футбол
09:28
«Александрия» в первом матче в новом году проиграла польскому клубу
Фото: fco.com.ua

«Александрия» в контрольном матче на сборе в Турции проиграла «Заглембе» из Польши.

Гости забили два мяча в начале матча. «Александрия» ответила лишь одним голом.

Товарищеский матч:

«Александрия» – «Заглембе» 1:2

Голы: Авагимян, 45 – Подлински, 11, Пиенко, 23

Это была первая игра украинский команды в новом году.

Следующая игра подопечных Юрия Гуры состоится 26 января. «Александрия» сыграет с «Гурником». А на следующий день состоится игра с «Балканами».

Андрей Усмонов
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