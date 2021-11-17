«Александрия» ведет переговоры с лидером «Черноморца»

Хавбек сменит клуб зимой

Фото: ФК Черноморец

«Александрия» в ближайшее время может оформить переход полузащитника «Черноморца».

Речь идет о хавбеке Артуре Авагимяне. С ним уже ведут переговоры.

Контракт футболиста рассчитан до лета, так что переговоры любой клуб может вести с ним уже с января. Впрочем, сообщается, что «Александрия» может подписать его уже зимой.

Авагимян является ключевым игроком «Черноморца». На его счету четыре мяча в нынешнем сезоне.

Ближайший матч «Черноморец» проведет с «Динамо». Сообщалось, что одесситы могут использовать в матче арендованных игроков.