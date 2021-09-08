«Александрия» вскоре вернется на родной стадион

«Горожане» уже успели опробовать новый газон

Фото - ФК Александрия

Совсем скоро «Александрия» проведет фактически домашний матч в сезоне УПЛ. В седьмом туре чемпионата команда примет «Ингулец».

Встреча состоится 10 сентября. Перед ней «горожане» уже успели опробовать новый газон на стадионе «Ника». Игроки остались довольны состоянием поля.

Отметим, что его замена началась в мае текущего года и обошлась 1,5 миллиона гривен. Старый газон прослужил 23 года. В клубе надеются, что новый выдержит не меньше.

Ранее «Александрия» узнала своего соперника в 1/16 финала Кубка Украины.