Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Александрия» выкупила искусственное поле для тренировок зимой

Ранее в клубе начали стелить новый газон и выкупили клубную базу

Футбол Украинская Премьер-лига
16:55
«Александрия» выкупила искусственное поле для тренировок зимой
Фото: ФК Александрия

«Александрия» на официальном сайте объявила о выкупе искусственного поля «Ника+».

По информации клуба, искусственное поле будут использовать для тренировок первой и резервной команд в зимний период.

В распоряжении клуба шесть футбольных полей: стадион «Ника», «Ника+», «Ника+» (с искусственным покрытием), стадион «Олимп», стадион «ГОЛовковский» и футбольное поле в Приютовке.

Напомним, ранее «Александрия» за 6,7 млн грн выкупила клубную базу и за 1,6 млн грн поменяла газон на домашнем стадионе.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александрия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Александрия» проведет летние сборы в Украине
«Александрия» проведет летние сборы в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
29 мая 16:48
«Александрия» потратит на замену газона 1,6 млн грн
«Александрия» потратит на замену газона 1,6 млн грн
Футбол Украинская Премьер-лига
27 мая 07:58
«Ингулец» заинтересован в подписании Банады и Гречишкина
«Ингулец» заинтересован в подписании Банады и Гречишкина
Футбол Украинская Премьер-лига
26 мая 15:21
Шаран – о новом тренере «Александрии»: «Ему нужно было более профессионально работать, когда он был моим помощником»
Шаран – о новом тренере «Александрии»: «Ему нужно было более профессионально работать, когда он был моим помощником»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 мая 14:59
Шаран: «Мне не предлагали остаться в «Александрии» после увольнения»
Шаран: «Мне не предлагали остаться в «Александрии» после увольнения»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 мая 12:38
Ситало: «Хотел снова поработать с Лавриненко»
Ситало: «Хотел снова поработать с Лавриненко»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 мая 08:30

Новости: Футбол

﻿Фран Соль: «Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе»
﻿Фран Соль: «Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе»
Украинская Премьер-лига
17:57
Агуэро подписал контракт с «Барселоной»
Агуэро подписал контракт с «Барселоной»
Примерa (Испания)
17:49
Легенда остается. Пятов продлил контракт с «Шахтером»
Легенда остается. Пятов продлил контракт с «Шахтером»
Украинская Премьер-лига
17:48
Ярославский сообщил, когда «Металл» будет переименован в «Металлист»
Ярославский сообщил, когда «Металл» будет переименован в «Металлист»
Первая лига
17:25
Рамос может стать партнером Зинченко по обороне «Манчестер Сити»
Рамос может стать партнером Зинченко по обороне «Манчестер Сити»
Примерa (Испания)
17:03
«Александрия» выкупила искусственное поле для тренировок зимой
«Александрия» выкупила искусственное поле для тренировок зимой
Украинская Премьер-лига
16:55
Шевченко: «Миколенко может играть в Италии»
Шевченко: «Миколенко может играть в Италии»
Сборная Украины
16:40
﻿Итальянский журналист подтвердил интерес «Челси» к Забарному
﻿Итальянский журналист подтвердил интерес «Челси» к Забарному
Украинская Премьер-лига
16:36
Хавбек Северной Македонии: «Готовы умереть за футболку с нашим гербом»
Хавбек Северной Македонии: «Готовы умереть за футболку с нашим гербом»
Сборная Украины
16:23
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
4
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости