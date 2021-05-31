«Александрия» выкупила искусственное поле для тренировок зимой

Ранее в клубе начали стелить новый газон и выкупили клубную базу





Фото: ФК Александрия

«Александрия» на официальном сайте объявила о выкупе искусственного поля «Ника+».



По информации клуба, искусственное поле будут использовать для тренировок первой и резервной команд в зимний период.

В распоряжении клуба шесть футбольных полей: стадион «Ника», «Ника+», «Ника+» (с искусственным покрытием), стадион «Олимп», стадион «ГОЛовковский» и футбольное поле в Приютовке.

Напомним, ранее «Александрия» за 6,7 млн грн выкупила клубную базу и за 1,6 млн грн поменяла газон на домашнем стадионе.