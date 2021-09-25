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«Александрия» вырвала победу у «Мариуполя» и нанесла им седьмое поражение в сезоне

Подопечные Гуры смогли перевернуть ход встречи
Футбол Украинская Премьер-лига
15:58
«Александрия» вырвала победу у «Мариуполя» и нанесла им седьмое поражение в сезоне
фото - ФК Александрия

В матче девятого тура УПЛ «Александрия» принимала «Мариуполь».

Гости смогли открыть счет на 25 минуте, усилиями Стефана Спировски.

Спустя десять минут Третьяков с точки смог вернуть на табло ничейный счет, а уже под занавес встречи Кожушко прошил вратаря с острого угла и вырвал три очка для свой команды.

Для «Мариуполя» это уже седьмое поражение в сезоне. На счету команды Остапа Маркевича лишь одна победа и одна ничья за 9 туров.

«Александрия» – «Мариуполь» 1:1

Голы: Третьяков, 35 (пенальти), Кожушко, 86 – Спировски, 25

«Александрия»: Билык, Дубра, Мирошниченко, Мельник (Бабогло, 55), Цуриков, Дришлюк, Третьяков (Кожушко, 77), Гринь (Спинелли, 46), Ковалец, Одарюк, Калюжный.

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Меличенко, Босанчич, Мампасси, Спировски (Шостак, 46), Чех, Кащук (Свитюха, 46), Мишнев, Топалов (Драмбаев, 73), Кулаков (Вьюнник, 74).

Предупреждения: Мельник (12), Чех (41), Дришлюк (57), Мишнев (58), Босанчич (84).

Павел Харченко
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