Азербайджанский игрок «Александрии» заявил о желании выступать за сборную Украины
«Александрию» может пополнить еще один легионер. Игрок уже прошел просмотр
Стало известно, когда будет принято решение по футболисту
16 ноября 22:57
Фото - ФК Александрия
Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о потенциальном зимнем усилении.
Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ провели спарринг с «Ингульцом», в котором победили 3:1. Просмотрели легионера из Латвии, теперь нужно определиться, будем ли вызывать его на тренировочный сбор, когда начнется подготовка ко второй части сезона.
После реабилитации в одной из римских клиник вернулся домой наш полузащитник Кирилл Ковалец, не избежавший серьезной травмы. Его восстановление идет согласно графику, прописанному итальянскими медиками.
Ранее азербайджанский игрок «Александрии» заявил о желании выступать за сборную Украины.
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