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«Александрию» может пополнить еще один легионер. Игрок уже прошел просмотр

Стало известно, когда будет принято решение по футболисту
Футбол Украинская Премьер-лига
16 ноября 22:57
«Александрию» может пополнить еще один легионер. Игрок уже прошел просмотр
Фото - ФК Александрия

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о потенциальном зимнем усилении.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ провели спарринг с «Ингульцом», в котором победили 3:1. Просмотрели легионера из Латвии, теперь нужно определиться, будем ли вызывать его на тренировочный сбор, когда начнется подготовка ко второй части сезона.

После реабилитации в одной из римских клиник вернулся домой наш полузащитник Кирилл Ковалец, не избежавший серьезной травмы. Его восстановление идет согласно графику, прописанному итальянскими медиками.

Ранее азербайджанский игрок «Александрии» заявил о желании выступать за сборную Украины.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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