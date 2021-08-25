Алексей Зозуля: «Каждый игрок должен разобраться в себе»

Алексей Зозуля / фото - ФК Львов

Защитник «Львова» Алексей Зозуля прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в матче пятого тура УПЛ:

Вроде первый тайм дается, игра идет, моментов у соперников нет. Надо разбираться садиться. Каждый в себе должен разобраться.

Команда не побеждает. Естественно, есть проблемы. Каждый должен в себе разобраться. Если мы команда, из этого выберемся».