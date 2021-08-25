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Алексей Зозуля: «Каждый игрок должен разобраться в себе»

«Львов» взял лишь два очка в новом сезоне
Футбол Украинская Премьер-лига
10:27
Алексей Зозуля: «Каждый игрок должен разобраться в себе»
Алексей Зозуля / фото - ФК Львов

Защитник «Львова» Алексей Зозуля прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в матче пятого тура УПЛ:

«Второй матч подряд выходим и будто команда меняется. Непонятно, что происходит. За 10 минут проигрываем второй матч. Просто нонсенс какой-то. 

Вроде первый тайм дается, игра идет, моментов у соперников нет. Надо разбираться садиться. Каждый в себе должен разобраться.

Команда не побеждает. Естественно, есть проблемы. Каждый должен в себе разобраться. Если мы команда, из этого выберемся».

Львовяне только дважды набирали очки в новом сезоне – сыграли вничью с «Александрией» и с «Мариуполем».

Ранее главный тренер команды Анатолий Бессмертный пожаловался на плохое психологическое состояние команды.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

ФК Львов Ингулец

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