Бессмертный пожаловался на плохое психологическое состояние игроков «Львова»
Алексей Зозуля: «Каждый игрок должен разобраться в себе»
«Львов» взял лишь два очка в новом сезоне
Алексей Зозуля / фото - ФК Львов
Защитник «Львова» Алексей Зозуля прокомментировал поражение от «Ингульца» (1:2) в матче пятого тура УПЛ:
«Второй матч подряд выходим и будто команда меняется. Непонятно, что происходит. За 10 минут проигрываем второй матч. Просто нонсенс какой-то.
Вроде первый тайм дается, игра идет, моментов у соперников нет. Надо разбираться садиться. Каждый в себе должен разобраться.
Команда не побеждает. Естественно, есть проблемы. Каждый должен в себе разобраться. Если мы команда, из этого выберемся».
Львовяне только дважды набирали очки в новом сезоне – сыграли вничью с «Александрией» и с «Мариуполем».
Ранее главный тренер команды Анатолий Бессмертный пожаловался на плохое психологическое состояние команды.
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