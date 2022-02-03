Алиев: «Газзаев для меня – не тренер»

Газзаев и Алиев / Фото - Чемпионат

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Алиев в эфире программы «В гостях у Гордона» обрушился с резкой критикой на экс-тренера киевлян Валерия Газзаева.

И тут Газзаев сказал: «Хочу сделать тебя капитаном команды. Как ты на это смотришь? Я всегда в своих командах сам назначаю капитана». А у нас Саня Шовковский был. Я ответил: «Георгич, если это ваше решение, то я сделаю, что от меня зависит». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты, лидер, и Тема Милевский мне помогали, а я помогу вам». Я ответил, что нет проблем.

Играем на сборах товарищеский матч с «Локомотивом», я выхожу капитаном команды и не забиваю пенальти. Мы сыграли 1:1. Потом он сказал, что хочет меня назначить капитаном на сезон. Первая игра у нас была на Суперкубок с «Ворсклой». Мы приезжаем на базу на собрание. И тут Газзаев при всех говорит, что капитаном назначается Милевский.

Я порадовался, это мой кент. Но вышел оттуда злой. Суркис ко мне подошел и спросил, что случилось. Я ему так и сказал: «С этим п********м я больше ничего не хочу иметь». Суркис говорит: «Успокойся, не кипи». Ну зачем? Газзаев ведь мог меня вызвать и объяснить, сказал «А» – говори и «Б».

В матче за Суперкубок я сломался на 19-й минуте. Порвал связки голеностопа и оказался вне команды где-то на 6-7 месяцев. Начинаются покупки. Он видел, какие у меня хорошие отношения с Суркисом – видно, это Газзаева задевало или что. Когда я вернулся в общую группу, Газзаев мне и грубил, и вообще всякое говорил, он привык: я такой, а вы...

Для меня он не тренер. Да, он выиграл Суперкубок, Кубок УЕФА, чемпионат России. Ради бога! Я ненавидел его тренировки. Мы просто бегали. У него 10 человек тренируются, а остальные как фишки.

Я же не в легкую атлетику пришел, чтобы столько бегать. Даже когда Шевченко пришел и увидел, как мы начали бегать, то сказал: «***, ну куда это? Я Суркиса просил: «Продай меня!».