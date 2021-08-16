Алиев и Милевский в 2010: «Кто такое Коваль? Да пошел он на**й»

Артем Милевский и Александр Алиев / фото - Футбол 1/2/3

Известная журналистка Анна Тесленко рассказала, как в 2010 году тогдашние игроки «Динамо» Артем Милевский и Александр Алиев отвечали на вопросы о молодых игроках:

Я о каждом молодом брала комментарий у звезды из его клуба. Переходит Коваль в «Динамо», мне уже не надо ехать в Запорожье, надо поймать кого-то из своих на базе «Динамо».

Смотрю – Милевский и Алиев. Рассказала им о рейтинге молодых. Стоит Милевский, держит за шею Алиева, музыка валит, я нифига не слышу. Я им что-то про Коваля, они мне что-то рассказывают, думаю, что-то оттуда возьму.

Приезжаю на канал, заливаю видео и начинаю с ним работать. И просто ахе***аю. Могу сейчас об этом говорить, потому что этого видео нет. Там контекст был такой – болтающийся Алиев, говорят: «Коваль? Кто такой Коваль? Да хе* его знает. Да пошел он на**й этот Коваль».

Говорю: «Это надо удалять».