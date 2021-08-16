Алиев и Милевский в 2010: «Кто такое Коваль? Да пошел он на**й»
Известная журналистка Анна Тесленко рассказала, как в 2010 году тогдашние игроки «Динамо» Артем Милевский и Александр Алиев отвечали на вопросы о молодых игроках:
«Когда-то составляла список молодых перспективных футболистов. В нем был Максим Коваль. Так совпало, что он как раз переходит в «Динамо». Никому же неизвестно смотреть про ноунеймов, туда надо добавить известных пацанов.
Я о каждом молодом брала комментарий у звезды из его клуба. Переходит Коваль в «Динамо», мне уже не надо ехать в Запорожье, надо поймать кого-то из своих на базе «Динамо».
Смотрю – Милевский и Алиев. Рассказала им о рейтинге молодых. Стоит Милевский, держит за шею Алиева, музыка валит, я нифига не слышу. Я им что-то про Коваля, они мне что-то рассказывают, думаю, что-то оттуда возьму.
Приезжаю на канал, заливаю видео и начинаю с ним работать. И просто ахе***аю. Могу сейчас об этом говорить, потому что этого видео нет. Там контекст был такой – болтающийся Алиев, говорят: «Коваль? Кто такой Коваль? Да хе* его знает. Да пошел он на**й этот Коваль».
Говорю: «Это надо удалять».
Максим Коваль стал игроком киевского клуба в 2010 году и провел там целых 9 лет. Правда начиная с 2015, он в основном катался по разным арендам. Сейчас 28-летний вратарь выступает за эмиратский «Аль-Фатех».
Напомним, ранее Алиев показал, какой живот наел после окончания карьеры.
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