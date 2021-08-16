Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 1:2 Окончен
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Окончен
23:15 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован

Алиев и Милевский в 2010: «Кто такое Коваль? Да пошел он на**й»

Футболисты не выбирали выражений
Футбол Украинская Премьер-лига
15:21
Алиев и Милевский в 2010: «Кто такое Коваль? Да пошел он на**й»
Артем Милевский и Александр Алиев / фото - Футбол 1/2/3

Известная журналистка Анна Тесленко рассказала, как в 2010 году тогдашние игроки «Динамо» Артем Милевский и Александр Алиев отвечали на вопросы о молодых игроках:

«Когда-то составляла список молодых перспективных футболистов. В нем был Максим Коваль. Так совпало, что он как раз переходит в «Динамо». Никому же неизвестно смотреть про ноунеймов, туда надо добавить известных пацанов.

Я о каждом молодом брала комментарий у звезды из его клуба. Переходит Коваль в «Динамо», мне уже не надо ехать в Запорожье, надо поймать кого-то из своих на базе «Динамо».

Смотрю – Милевский и Алиев. Рассказала им о рейтинге молодых. Стоит Милевский, держит за шею Алиева, музыка валит, я нифига не слышу. Я им что-то про Коваля, они мне что-то рассказывают, думаю, что-то оттуда возьму.

Приезжаю на канал, заливаю видео и начинаю с ним работать. И просто ахе***аю. Могу сейчас об этом говорить, потому что этого видео нет. Там контекст был такой – болтающийся Алиев, говорят: «Коваль? Кто такой Коваль? Да хе* его знает. Да пошел он на**й этот Коваль».

Говорю: «Это надо удалять».

Максим Коваль стал игроком киевского клуба в 2010 году и провел там целых 9 лет. Правда начиная с 2015, он в основном катался по разным арендам. Сейчас 28-летний вратарь выступает за эмиратский «Аль-Фатех».

Напомним, ранее Алиев показал, какой живот наел после окончания карьеры.

Источник: SportArena Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Артем Милевский Александр Алиев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кулач: «Луческу укажет на ошибки в матче с «Интером»
Кулач: «Луческу укажет на ошибки в матче с «Интером»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:16
Белорусский клуб продлил аренду игрока «Динамо»
Белорусский клуб продлил аренду игрока «Динамо»
Футбол В Европе
11:10
Суркис: «Может, наша трансферная кампания еще не закончилась»
Суркис: «Может, наша трансферная кампания еще не закончилась»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:25
«Динамо» согласовало переход Супряги в «Сампдорию»
«Динамо» согласовало переход Супряги в «Сампдорию»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 августа 21:45
Луческу может вернуться к полноценной работе в следующем матче «Динамо» в чемпионате Украины
Луческу может вернуться к полноценной работе в следующем матче «Динамо» в чемпионате Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
15 августа 16:43
Кулач – о 0:3 с «Интером»: «Думаю, мы неплохо себя проявили»
Кулач – о 0:3 с «Интером»: «Думаю, мы неплохо себя проявили»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 августа 16:30

Новости: Футбол

«В один день я буду здесь играть». Как 17-летний Лукаку впервые посетил стадион «Челси»
«В один день я буду здесь играть». Как 17-летний Лукаку впервые посетил стадион «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
15:41
Алиев и Милевский в 2010: «Кто такое Коваль? Да пошел он на**й»
Алиев и Милевский в 2010: «Кто такое Коваль? Да пошел он на**й»
Украинская Премьер-лига
15:21
Чемпионат Украины. «Мариуполь» — «Черноморец». Видео трансляция
Чемпионат Украины. «Мариуполь» — «Черноморец». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
15:21
Суперкубок Германии. «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Видео трансляция
Суперкубок Германии. «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Видео трансляция
Бундеслига (Германия)
15:14
«Реал» продлил контракт с главным конкурентом Лунина
«Реал» продлил контракт с главным конкурентом Лунина
Примерa (Испания)
15:06
Ван Дейк – о возвращении после травмы: «Я не робот, не могу моментально восстановиться на 100 процентов»
Ван Дейк – о возвращении после травмы: «Я не робот, не могу моментально восстановиться на 100 процентов»
Премьер-Лига (Англия)
14:55
Куман – о дубле Брэйтуэйта: «Он пример для многих игроков»
Куман – о дубле Брэйтуэйта: «Он пример для многих игроков»
Примерa (Испания)
14:41
Бельерин намерен попрощаться с «Арсеналом» из-за конфликта с Артетой
Бельерин намерен попрощаться с «Арсеналом» из-за конфликта с Артетой
Украинская Премьер-лига
14:33
Вацко: «Полное фиаско УАФ. Поставьте тогда меня тренером сборной. Я уже отмазки знаю»
Вацко: «Полное фиаско УАФ. Поставьте тогда меня тренером сборной. Я уже отмазки знаю»
Сборная Украины
14:18
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости