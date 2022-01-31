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Алиев: «Мне нравится Луческу как тренер, но не как человек»

Экс-игрок «Динамо» высказался о текущем тренере киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
13:40
Алиев: «Мне нравится Луческу как тренер, но не как человек»
Мирча Луческу / Фото: Twitter

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев в шоу «BurBuzz» высказался о нынешнем наставнике киевлян Мирче Луческу.

– Сейчас главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. После всех выигранных им трофеев с киевским клубом, можно ли болельщикам простить его прошлое в «Шахтере»?

– Для меня было удивительно, когда Игорь Суркис пригласил в клуб этого тренера. Я знаю, как он отзывался о «Динамо», когда мы становились чемпионами. Я эти слова не забыл. Я к нему очень хорошо отношусь как к специалисту. Он доказал свой профессионализм в «Шахтере» и других клубах. Он пришел в «Динамо» и тоже выиграл три трофея. Мне он нравится как тренер, но не как человек.

– Динамовские болельщики его до сих пор не принимают.

– У каждого есть свое мнение.

– За такие результаты болельщики должны ему аплодировать.

– Аплодируют не тренеру, а команде.

– Луческу нужно оставить в покое?

– Не знаю. Возможно, болельщики тоже помнят то, что он говорил о «Динамо», когда работал в «Шахтере». Есть просто болельщики, которые живут командой.

– Мне кажется, что Луческу только заводит это давление и он дает лучший результат.

– Дай Бог, чтобы так и было.

– Гармаш сейчас раскрылся в «Динамо» и вообще играет нападающего.

– Да, это правда. Я этим удивлен. Он стал джокером команды. Когда сейчас играет «Динамо», то можно ставить, что он забьет.

– Что было не так, кода команду тренировал Михайличенко, до этого Хацкевич. Чемпионство не видно было на горизонте.

– Футбол не стоит на месте. Я не могу критиковать Михайличенко. Это заслуженный футболист в прошлом и тренер. Вероятно, он тренировал по тем наработкам, которые у него еще были в нулевых годах. На том багаже уже невозможно было чего-то добиться.


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Петр Приходько
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Мирча Луческу Александр Алиев

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