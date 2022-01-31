«Динамо» может купить защитника команды Вернидуба
Алиев: «Мы с Суркисом могли бы сесть и решить, чем я и Милевский помогли бы «Динамо»
Экс-игрок киевлян хотел бы иметь должность в клубе
Александр Алиев / Фото: Sport.ua
Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев в программе BurBuzz рассказал о возможном возвращении в киевский клуб вместе с Артемом Милевским.
В одном из последних интервью президент Динамо Игорь Суркис сказал, что для тебя и Милевского двери в клуб всегда открыты. Ты мог бы сейчас быть полезным «Динамо»?
– Не знаю. Нужно подумать. Мы буквально сегодня разговаривали об этом с Артемом. Возможно, мы могли бы сесть втроем и решить, чем мы действительно можем помочь «Динамо». Решение должно быть взвешенным. Для начала, нам нужно просто встретиться и пообщаться с президентом.
- В какой роли ты себя видишь?
– Мне сейчас тяжело сказать
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