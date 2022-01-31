Алиев: «Мы с Суркисом могли бы сесть и решить, чем я и Милевский помогли бы «Динамо»

Александр Алиев / Фото: Sport.ua

Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев в программе BurBuzz рассказал о возможном возвращении в киевский клуб вместе с Артемом Милевским.

– Не знаю. Нужно подумать. Мы буквально сегодня разговаривали об этом с Артемом. Возможно, мы могли бы сесть втроем и решить, чем мы действительно можем помочь «Динамо». Решение должно быть взвешенным. Для начала, нам нужно просто встретиться и пообщаться с президентом.

- В какой роли ты себя видишь?

– Мне сейчас тяжело сказать