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Алиев: «Общаюсь с Суркисом на «ты», а что здесь такого?»
Экс-игрок «Динамо» заявил, что делает это один на один с президентом
01 февраля 08:54
Александр Алиев / Фото: Sport.ua
Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев в шоу «BurBuzz» рассказал о своем общении с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.
– С Игорем Суркисом я общаюсь на «ты», что здесь такого? При людях я так не делаю, а один на один мы общаемся на «ты». Конечно, я не называю его Игорь, всегда называю Михалыч. Не могу понять, что в этом такого. Мы люди, мы все должны общаться.
– Ну все-таки у вас разный возраст.
– Ну и что, он ведь такой же человек, как и я. У него две руки и две ноги, тоже украинец.
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