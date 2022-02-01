Алиев: «Общаюсь с Суркисом на «ты», а что здесь такого?»

Александр Алиев / Фото: Sport.ua

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев в шоу «BurBuzz» рассказал о своем общении с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

– Ну все-таки у вас разный возраст.

– Ну и что, он ведь такой же человек, как и я. У него две руки и две ноги, тоже украинец.