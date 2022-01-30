Алиев: «Однажды проиграл в казино 120 тысяч долларов за ночь»

Александр Алиев / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев в шоу BurBuzz рассказал о своей разгульной жизни.

– На гульки, казино, вещи, машины, квартиры. У меня была хорошая зарплата. В свое время я очень много играл в казино. Я человек азартный.

- Сколько ты максимально мог проиграть в казино?

– Было 120 тысяч долларов за ночь.

- Это в Монако или в Москве?

– В Киеве. В Монако я никогда не был.

- С Игорем Суркисом в казино не пересекался?

– Нет. Я знал, куда он ходит играть, поэтому сам эти места не посещал

- Он тебе давал советы не играть?

– Нет, мы с ним никогда не разговаривали о таком. Бывало, когда мы с ним общались на базе, то он частенько говорил о картах. Суркис очень любит играть в блэк-джек