Алиев: «Однажды проиграл в казино 120 тысяч долларов за ночь»
Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев в шоу BurBuzz рассказал о своей разгульной жизни.
- Твоя зарплата измерялась миллионами. На что ты спускал деньги?
– На гульки, казино, вещи, машины, квартиры. У меня была хорошая зарплата. В свое время я очень много играл в казино. Я человек азартный.
- Сколько ты максимально мог проиграть в казино?
– Было 120 тысяч долларов за ночь.
- Это в Монако или в Москве?
– В Киеве. В Монако я никогда не был.
- С Игорем Суркисом в казино не пересекался?
– Нет. Я знал, куда он ходит играть, поэтому сам эти места не посещал
- Он тебе давал советы не играть?
– Нет, мы с ним никогда не разговаривали о таком. Бывало, когда мы с ним общались на базе, то он частенько говорил о картах. Суркис очень любит играть в блэк-джек
Ранее Алиев заявил о задолженности «Динамо» перед ним.
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