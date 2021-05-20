Алиев: «Пьют все: и Роналду, и Месси»

Александр Алиев / Фото: Динамомания

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев заявил, что все футболисты употребляют алкоголь.

– Это бред, я этому не верю. Знаю, что этого нет. Все мы выпиваем, единицы не пьют. Я могу прекрасно сказать и за Месси, и за Роналду, и за других футболистов – они выпивают.

Есть единицы, которые не пьют. Я их не знаю. Никогда не видел, чтобы пили Анатолий Тимощук и Дмитрий Чигринский. За них я могу сказать, с кем я играл.

Все мы выпиваем. Есть понятие «выпивать», а есть – «пить». Это два разных понятия»