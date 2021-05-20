Экс-игрок «Динамо»: «У Алиева туповатый юмор»
Алиев: «Пьют все: и Роналду, и Месси»
Экс-игрок «Динамо» высказался об алкоголе в футболе
20 мая 13:51
Александр Алиев / Фото: Динамомания
Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев заявил, что все футболисты употребляют алкоголь.
– Понимаешь, почему топ-футболисты Европы отказываются от алкоголя?
– Это бред, я этому не верю. Знаю, что этого нет. Все мы выпиваем, единицы не пьют. Я могу прекрасно сказать и за Месси, и за Роналду, и за других футболистов – они выпивают.
Есть единицы, которые не пьют. Я их не знаю. Никогда не видел, чтобы пили Анатолий Тимощук и Дмитрий Чигринский. За них я могу сказать, с кем я играл.
Все мы выпиваем. Есть понятие «выпивать», а есть – «пить». Это два разных понятия»
Ранее Алиев рассказал, почему бил свою жену.
Комментарии 0