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Алиев: «Пьют все: и Роналду, и Месси»

Экс-игрок «Динамо» высказался об алкоголе в футболе
Футбол Украинская Премьер-лига
20 мая 13:51
Алиев: «Пьют все: и Роналду, и Месси»
Александр Алиев / Фото: Динамомания

Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев заявил, что все футболисты употребляют алкоголь.

– Понимаешь, почему топ-футболисты Европы отказываются от алкоголя?

– Это бред, я этому не верю. Знаю, что этого нет. Все мы выпиваем, единицы не пьют. Я могу прекрасно сказать и за Месси, и за Роналду, и за других футболистов – они выпивают.

Есть единицы, которые не пьют. Я их не знаю. Никогда не видел, чтобы пили Анатолий Тимощук и Дмитрий Чигринский. За них я могу сказать, с кем я играл.

Все мы выпиваем. Есть понятие «выпивать», а есть – «пить». Это два разных понятия»


Ранее Алиев рассказал, почему бил свою жену.

Источник: SportArena Петр Приходько
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Теги

Александр Алиев Криштиану Роналду Лионель Месси

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