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Алиев: «Раньше в сборной Украины не было дедовщины, это бред»

Экс-игрок заявил, что в команде все друг друга поддерживают
Футбол Евро-2020
16:59
Алиев: «Раньше в сборной Украины не было дедовщины, это бред»
Александр Алиев / Фото: Футбол 24

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев заявил, что ранее в национальной команде не было дедовщины.

«Посмотрел отрывок документального фильма про сборную. Слышал там слова футболистов, что раньше в сборной была дедовщина. Мол, кто-то мог не пожать руку молодым игрокам. Со своей стороны категорично скажу, что при мне в сборной такого не было, это бред.

Сборная Украины это как раз была команда, как одна семья, в ней всегда была хорошая и положительная атмосфера, много шуток и поддержка друг друга».


Сегодня Украина проведет последний матч в группе на Евро-2020.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Александр Алиев

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