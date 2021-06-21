Алиев: «Ярмоленко хорошо играет на Евро, он мой сыночек»
Алиев: «Раньше в сборной Украины не было дедовщины, это бред»
Экс-игрок заявил, что в команде все друг друга поддерживают
Александр Алиев / Фото: Футбол 24
Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев заявил, что ранее в национальной команде не было дедовщины.
«Посмотрел отрывок документального фильма про сборную. Слышал там слова футболистов, что раньше в сборной была дедовщина. Мол, кто-то мог не пожать руку молодым игрокам. Со своей стороны категорично скажу, что при мне в сборной такого не было, это бред.
Сборная Украины это как раз была команда, как одна семья, в ней всегда была хорошая и положительная атмосфера, много шуток и поддержка друг друга».
Сегодня Украина проведет последний матч в группе на Евро-2020.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
Комментарии 0